Ludwigshafen – 100 Schokoladengeschenke zu Nikolaus – Torbjörn Kartes setzt Corona-Dankesaktion fort

Ludwigshafen / Frankenthal / Rhein-PfalzKreis

ANITA HAUCK

Auch während dieser zweiten Coronawelle leisten Menschen an den unterschiedlichsten Stellen Herausragendes, ob am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder in den Familien. Ihnen möchte Torbjörn Kartes zu Nikolaus danken. „So viele Menschen engagieren sich in dieser Krise für uns alle, ganz selbstverständlich und ohne etwas dafür zu erwarten. Umso mehr haben sie sich ein Dankeschön verdient – und das ist an Nikolaus natürlich aus Schokolade“, sagt der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Ludwigshafen, Frankenthal und den Rhein-Pfalz-Kreis. „Schreiben Sie mir einfach eine kurze E-Mail an torbjoern.kartes@bundestag.de: Wer hat ein Schokoladengeschenk verdient? Insgesamt haben wir 100 Geschenke vorbereitet.“ Kartes setzt damit seine Dankesaktionen an „Coronahelden des Alltags“ fort.