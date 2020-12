Landau – Einfach unbezahlbar – Landaus OB Hirsch dankt Ehrenamtlichen anlässlich des Weltehrenamtstags für Engagement in der Krise

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob Abstriche nehmen, Corona-konforme Übungseinheiten planen, Masken nähen oder für andere einkaufen gehen: Ohne die unzähligen Stunden ehrenamtlich geleisteter Arbeit wären die Herausforderungen der Corona-Krise in diesem Jahr kaum zu stemmen gewesen. Darum wendet sich Oberbürgermeister Thomas Hirsch anlässlich des Weltehrenamtstags am 5. Dezember an die Freiwilligen und dankt ihnen ausdrücklich für ihren Einsatz im Jahr 2020. „Schon in normalen Jahren sind wir froh und dankbar für das, was unsere Ehrenamtlichen im Katastrophenschutz, in der Jugendarbeit, in Sport, Kultur und im sozialen Bereich auf die Beine stellen“, so OB Hirsch. „Aber das was in diesem Jahr geleistet wurde, ist wirklich unbezahlbar. Dafür meinen herzlichsten Dank!“ Um den Ehrenamtlichen die gebührende Wertschätzung entgegen bringen zu können, prüfe die Stadtverwaltung aktuell die Möglichkeit eines Blaulicht-Empfangs um den Jahreswechsel.

„Die Corona-Pandemie hat in Landau eine Welle der Hilfsbereitschaft und des Engagements ausgelöst. Dabei ist die Bereitschaft zu helfendem Engagement deutlich größer als die Nachfrage“, berichtet die städtische Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler. Der Dank des Oberbürgermeisters und der Ehrenamtsbeauftragten gilt aber nicht nur denjenigen, die sich unmittelbar bei der Bewältigung der Krise engagieren, sondern ausdrücklich auch denen, die ihrem Verein in diesen Zeiten die Treue halten und mit viel Engagement und Ideenreichtum das gesellschaftliche Leben am Laufen halten. „Sie alle sind wichtig für das gute Miteinander in unserer Stadt“, betont Hirsch.Als Corona-konforme Alternative einer großen Dankesveranstaltung mit allen ehrenamtlich Engagierten veröffentlich die Stadt Landau am Samstag, 5. Dezember, eine Videobotschaft des OB auf ihrer Facebookseite www.facebook.com/landau.de.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.