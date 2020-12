Kronau – Die Rhein-Neckar Löwen gewinnen in der European League

Kronau. Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Gruppenphase der Handball-European League auch ihr drittes Gruppenspiel gewonnen. Der Handball-Bundesligist siegte am Montag in der Audi Arena in Györ beim ungarischen Erstligisten Grundfos Tatabanya mit 32:26 Toren, bereits zur Halbzeit hatten die Löwen sechs Tore (21:15) Vorsprung. Bester Werfer bei den Rhein-Neckar Löwen war der 34-jährige Kapitän Uwe Gensheimer mit sieben Treffern. Löwen-Trainer Martin Schwalb schonte einige Spieler. Das erste Gruppenspiel des zweifachen deutschen Meisters gegen Trimo Trebnje aus Slowenien war wegen Corona-Fällen beim Gegner ausgefallen. Die Löwen, die in der Saison 2012/2013 den EHF-Pokal gewannen, liegen in der Handball-Bundesliga nach dem 9. Spieltag punktgleich mit Rekordmeister THW Kiel auf dem zweiten Tabellenplatz. Weitere Informationen gibt es unter www.rhein-neckar-loewen.de.

Text Michael Sonnick

ANITA HAUCK