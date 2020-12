Hockenheim-Talhaus – Mehrere Tonnen Kupferkabel gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr kam es in der Fressgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Beim Überholen eines Müllfahrzeuges in Höhe des Quadrates P 7 stieß ein Radfahrer mit einem Fußgänger zusammen. Bei der Kollision zog sich der Fußgänger leichte Verletzungen an Brustkorb und Knie zu, die medizinisch versorgt ... Mehr lesen »