Heidelberg – Online-Angebot des Stadtarchivs zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder zahlreiche Heidelberger Schülerinnen und Schüler am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Viele von ihnen nutzen dabei auch die zusätzlichen freien Tage durch die vorgezogenen Weihnachtsferien. Das Stadtarchiv unterstützt diese Schülerinnen und Schüler mit einem neuen Online-Angebot: Neben inhaltlichen Fragen können in einer Skype-Konferenz auch wichtige Aspekte wie die Fragestellung und die Gliederung des Wettbewerbsbeitrags besprochen werden. Für einen Terminwunsch in der Zeit vom 21. bis zum 23. Dezember 2020 können Interessierte eine Mail senden an stadtarchiv@heidelberg.de. Termine werden nach Kapazität in der Reihenfolge des Eingangs vergeben.

