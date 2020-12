Heidelberg – Neuer Tabakatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums erschienen – 13 Prozent aller Todesfälle als Folge des Rauchens

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg) -Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) legt mit der neuen Auflage des Tabakatlas zum dritten Mal eine Zusammenfassung aktueller Daten und Fakten

rund um den Tabakkonsum sowie der damit verbundenen gesundheitlichen Risiken

und gesellschaftlichen Folgen vor. Der Bericht verdeutlicht das enorme

Potential der Krebsprävention und präventiver Gesundheitspolitik.

„Rauchen ist nach wie vor der wichtigste vermeidbare Krebsrisikofaktor, die

Tabakkontrolle hat daher enormes Potenzial für die Krebsprävention. Mit der

neuen Ausgabe des Tabakatlas wollen wir die Öffentlichkeit und die Medien

auf den neuesten Stand der Wissenschaft bringen und gleichzeitig auf Basis

dieser Informationen politische Entscheidungsträger zum Handeln

veranlassen“, sagt Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender des Deutschen

Krebsforschungszentrums (DKFZ).

Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte der Bundesregierung sagt: „Wir haben in

den letzten Jahren bei der Tabakprävention viel erreicht! Dennoch müssen wir

weiter aktiv daran arbeiten, Menschen vom Rauchen abzubringen. Durch

gezielte und weitere Maßnahmen möchte ich erreichen, dass wir Raucher beim

Rauchstopp noch besser unterstützen. Dazu muss auch die Politik das Thema

Rauchentwöhnung höher auf die Agenda setzen und zur Selbstverständlichkeit

eines jeden behandelnden Hausarztes oder Facharztes machen.”

Rauchen verursacht nach wie vor in besonderem Maße Krankheit und Tod: Allein

in Deutschland waren im Jahr 2018 rund 85.000 Krebsfälle durch das Rauchen

verursacht und etwa 127.000 Menschen starben an den Folgen der zahlreichen

tabakbedingten Erkrankungen. Das entspricht 13,3 Prozent aller Todesfälle –

diese Zahl ist seit der letzten Berechnung 2013 noch weiter gestiegen. Der

Tabakatlas gibt einen umfassenden Überblick über das Ausmaß des Rauchens,

die Folgen des Tabakkonsums sowie über Lösungsstrategien, um die Schäden zu

verringern, die das Rauchen der Gesellschaft zufügt.

Immer noch rauchen 26,4 Prozent der Männer und 18,6 Prozent der Frauen sowie

6,0 Prozent der Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren und 5,2 Prozent der

gleichaltrigen Mädchen. Dabei gibt es nach wie vor zwischen den einzelnen

Bundesländern erhebliche Unterschiede im Raucheranteil.

Neben den gesundheitlichen Konsequenzen des Rauchens beleuchtet der

Tabakatlas 2020 auch die immensen Folgen des Rauchens für Gesellschaft und

Umwelt: Die Kosten, die das Rauchen verursacht, belaufen sich in Deutschland

auf jährlich 97 Milliarden Euro. Die weltweite Tabakproduktion hat

zusätzlich auch einen großen ökologischen Fußabdruck: Sie verursacht eine

ähnliche Menge klimaschädlicher Gase wie das gesamte Industrieland

Österreich.

Gleichzeitig zeigt der Atlas Lösungsansätze auf, über die vor allem die

Politik dazu beitragen kann, den Tabakkonsum zu senken. Den Trend zum

Nichtrauchen zu stärken, ist ein wichtiges Ziel der Krebsprävention. „Einige

Länder – etwa Finnland und Irland – haben dazu bereits verpflichtende

Strategien entwickelt. Auch Deutschland sollte sich als strategisches Ziel

setzen, bis 2040 rauchfrei zu werden, d. h. den Raucheranteil in der

Bevölkerung auf unter fünf Prozent zu senken“, sagt Katrin Schaller,

kommissarische Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention im DKFZ.

• Der „Tabakatlas Deutschland 2020“ ist als pdf-Datei unter

http://www.tabakkontrolle.de abrufbar

• Journalisten erhalten das Handbuch kostenfrei bei der Pressestelle

des Deutschen Krebsforschungszentrums unter presse@dkfz.de

• Der „Tabakatlas Deutschland 2020“ ist im Pabst-Verlag erschienen

(ISBN: 978-3-95853-638-8) und im Buchhandel zum Preis von 19,95 Euro

erhältlich und in den Nationalbibliotheken von Deutschland, der Schweiz und

Österreich einsehbar.

Weitere Informationen auch unter www.drogenbeauftragte.de

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist mit mehr als 3.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte biomedizinische

Forschungseinrichtung in Deutschland. Über 1.300 Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler erforschen im DKFZ, wie Krebs entsteht, erfassen

Krebsrisikofaktoren und suchen nach neuen Strategien, die verhindern, dass

Menschen an Krebs erkranken. Sie entwickeln neue Methoden, mit denen Tumoren

präziser diagnostiziert und Krebspatienten erfolgreicher behandelt werden

können.

Beim Krebsinformationsdienst (KID) des DKFZ erhalten Betroffene,

interessierte Bürger und Fachkreise individuelle Antworten auf alle Fragen

zum Thema Krebs

Gemeinsam mit Partnern aus den Universitätskliniken betreibt das DKFZ das

Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) an den Standorten Heidelberg

und Dresden, in Heidelberg außerdem das Hopp-Kindertumorzentrum KiTZ. Im

Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), einem der

sechs Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, unterhält das DKFZ

Translationszentren an sieben universitären Partnerstandorten. Die

Verbindung von exzellenter Hochschulmedizin mit der hochkarätigen Forschung

eines Helmholtz-Zentrums an den NCT- und den DKTK-Standorten ist ein

wichtiger Beitrag, um vielversprechende Ansätze aus der Krebsforschung in

die Klinik zu übertragen und so die Chancen von Krebspatienten zu

verbessern.

Das DKFZ wird zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung

und zu 10 Prozent vom Land Baden-Württemberg finanziert und ist Mitglied in

der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren.