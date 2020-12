Heidelberg – Coronavirus: Video-Interviews zur Prävention mit Heidelberger Ärztinnen und Ärzten – Gespräche auf Deutsch und in fünf ausgewählten Fremdsprachen auf dem städtischen Youtube-Kanal

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was erleben Heidelberger Ärztinnen und Ärzte im Umgang mit dem Coronavirus? Wie schützt man sich und seine Familie am besten vor einer Infektion? Solche und weitere Fragen thematisiert die Stadt Heidelberg in mehreren Videos mit Medizinerinnen und Medizinern, die in Heidelberg tätig sind. Da Heidelberg eine internationale Stadt mit Menschen aus rund 160 Ländern ist, sind Videos auch in mehreren ausgewählten Fremdsprachen entstanden: Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch und Hindi. Dank der Mithilfe des Universitätsklinikums Heidelberg konnten Ärztinnen und Ärzte gefunden werden, die diese Sprachen beherrschen.

Die Videos sind zu sehen auf dem städtischen Youtube-Kanal heidelberg.de unter www.youtube.com.