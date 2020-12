Heidelberg – Arbeitsmarkt am Winteranfang nicht eingefroren – Arbeitslosenquote geht auf 4,6 Prozent zurück

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Bundesagentur für Arbeit) – Die Zugänge in Arbeitslosigkeit aus Erwerbstätigkeit lagen im November nur um 4,5 Prozent über dem Vorjahr und sind im Vergleich zu Oktober sogar um fünf Prozent gesunken. Gleichzeit haben sich die Abgänge in Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent erhöht. Das hat dazu geführt, dass in diesem Monat 300 Menschen weniger arbeitslos waren als im Oktober. „Auf dem Arbeitsmarkt ist keine Winterstarre in Sicht, sondern viel Bewegung die Chancen bietet“, sagt Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg

INSERAT



ANITA HAUCK

„Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember wollen wir in diesem Monat besonders auf die Situation von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt aufmerksam machen“, sagt Klaus Pawlowski, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Heidelberg. Ungefähr neun Prozent der Arbeitslosen im Agenturbezirk sind Menschen mit Behinderung. „Schwerbehindert zu sein, bedeutet nicht, in seinem Beruf nicht leistungsfähig zu sein“, weiß Pawlowski. „Viele Behinderungen sind nicht angeboren, sondern entstehen im Laufe des Lebens durch Erkrankungen oder Unfälle. Unsere Rehabilitationsspezialisten unterstützen Menschen mit Behinderung bei der beruflichen Neuorientierung. Wir bieten ihnen Qualifizierungen oder auch technische Hilfen an. Nach einer erfolgreichen Neuorientierung sind die Menschen sehr gut qualifiziert und hochmotiviert“, sagt der Vorsitzende.

Die Corona Krise auf dem Arbeitsmarkt hat auch die Menschen mit Behinderung getroffen. Seit März hat sich die Anzahl arbeitsloser Menschen mit Behinderung um zehn Prozent erhöht und liegt mit 1660 Menschen 14 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch in diesem Jahr werden wir wieder anlässlich des internationalen Tages der Menschen mit Behinderung zwei Betriebe für ihr überdurchschnittliches Engagement auszeichnen.

Der Arbeitsmarkt im November 2020

Arbeitslosenzahl im November:

-301 auf 17.715

Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich:

+4.252

Arbeitslosenquote im November:

4,6%

Arbeitslosenquote im Vorjahresmonat

3,5%