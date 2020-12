Heidelberg – Anja Boto(CDU): Raus aus der Schmuddelecke!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Anja Boto, CDU Landtagskandidatin für den Wahlkreis Heidelberg) – „Als Eltern fühlen wir uns zusehends ohnmächtig in der Pandemie. Unser Hauptanliegen ist die Sorge um unsere Kinder. Die sollen sicher sein und bestmöglich betreut werden“ meint Anja Boto, die Heidelberger CDU-Landtagskandidatin. Es stehe außer Frage, dass Präsenzunterricht von der Qualität her durch homeschooling nicht zu ersetzen ist – ganz abgesehen von dem zusätzlichen Leistungsdruck bei Lehrern und Schülern gleichermaßen, von den fehlenden sozialen Kontakten einmal ganz abgesehen.

Zur entbehrlichen Diskussion, ob Schulen bzw. Elterninitiativen Luftfilter an öffentlichen Schulen aufstellen dürfen oder nicht: Es sei hinlänglich bewiesen, dass Luftfilter die Sicherheit von Schülern und Lehrern erhöhen, wenn sie das Lüften ergänzen.

Jetzt komme die seit vielen Jahren mangelnde Sauberkeit auf Schultoiletten wie ein Bumerang zurück. Im Zuge der Corana-Krise redeten alle über die Relevanz von Sauberkeit und Hygiene. Bei Kindern und Schulen klaffe eine unerträgliche Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. „Schließlich ist klar, wer mehr Sauberkeit an Schulen möchte, der muss auch mehr darin investieren“ sagt Boto. Es fehle offensichtlich an den nötigen finanziellen Mitteln und Qualitätsstandards für eine regelmäßige und hygienische Reinigung. „Gerade Corona hat uns gezeigt, dass wir dringend mehr in die Schulinfrastruktur investieren müssen. Auch drängende Hausaufgaben wie fehlendes Internet in den Schulen werden seit Jahren nicht gemacht. Die Sanierung und Digitalisierung an Schulen müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Dafür braucht es Entschlossenheit. Vergessen wir nicht, Sanierung ist auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und Digitalisierung hat auch noch nach Corona eine herausragende Bedeutung“ fordert Boto ganz entschieden.

Und führt weiter aus: „Gerade im persönlichen Gespräch lässt sich oft feststellen, dass die oftmals unklare Situation von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zwischen Kommune und Land vorgeschoben wird. Es braucht klare Abgrenzungen und ehrliche überparteiliche Worte.“