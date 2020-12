Heidelberg – Absage Absage “Gang durch den Advent” in der Peterskirche Heidelberg

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch das traditionelle Konzert „Gang durch den Advent“ mit dem Konzertchor Darmstadt am Sa, 05. Dezember 2020 in der Heidelberger Peterskirche muss aufgrund des weiteren Lockdowns abgesagt werden. Nach den erfolgreichen Konzerten des Konzertchors Darmstadt bei den Herbstkonzerten der Darmstädter Residenzfestspiele im September 2020 waren die traditionellen Konzerte „Gang durch den Advent“ in Planung – selbstverständlich unter strenger Einhaltung der Corona-bedingten Hygienevorschriften. Wolfgang Seeliger und der Konzertchor Darmstadt bedauern die Absage sehr, zumal nach der Absage von Thekla Carola Wied der bekannte Schauspieler Günther Maria Halmer als Erzähler gewonnen werden konnte. Auch das Konzert in der Darmstädter Pauluskirche am So, 06. Dezember 2020 kann nicht durchgeführt werden.

Die nächsten Konzerte:

ABGESAGT:

Gang durch den Advent 2020:

geplant: am Sa, 05. Dez. 2020, um 17 und 19.30 Uhr in der Peterskirche, Heidelberg (Plöck 70, 69117 Heidelberg)

am So, den 06. Dez. 2020, um 16 und 18 Uhr in der Darmstädter Pauluskirche (Niebergallweg 20, 64285 Darmstadt)

IN PLANUNG:

Festliche Weihnachtskonzerte 2020:

am Sa, den 26. Dez. 2020 (2. Weihnachtsfeiertag) in Darmstadt, Pauluskirche, um 17 und 20 Uhr

Karten und Infos: 06151-20400, www.konzertchor-darmstadt.de, www.ADticket.de