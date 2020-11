Speyer – “Halte.Punkt.Advent!”- Advents-Andachten im Dom zu Speyer: Gebet, Besinnung und Musik in einer besonderen Adventszeit

– Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Erstmals wird es in der Adventszeit im Dom an jedem Werktag (Montag bis Samstag) um 19 Uhr eine Adventsandacht geben. Das Domkapitel lädt gemeinsam mit der Dommusik unter dem Titel „Halte.Punkt.Advent“ zu einem halbstündigen Wortgottesdienste ein. Die Andachten, die alle in besonderer Form texltlich und musikalisch gestaltet werden, sollen ein kurzes, stimmungsvolles Innehalten, ein „Haltepunkt“ in der Adventszeit sein. „Damit wollen wir, in diesem sehr besonderen Advent, den Menschen ein besonderes Angebot machen. Gebet, Besinnung und Musik können hier Balsam für die Seele sein“, so Domdekan Dr. Christoph Kohl. Durch die Vielzahl der Termine soll zudem jeder die Möglichkeit haben, ein solches Angebot wahrzunehmen.

Am Ende jeder Adventsandacht steht das ökumenische Gebet, das Kirchenpräsident Dr. h.c. Christian Schad und Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann für die Corona-Pandemie verfasst haben und das von dem Geläut der Glocken aller Kirchen begleitet wird.

Die Liturgische Leitung der Andacht am 5. Dezember wird Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann übernehmen. Zu den anderen Terminen wechseln sich in loser Reihenfolge Mitglieder des Domkapitels und Geistliche der Dompfarrei Pax Christi in der Leitung ab.

Eine Anmeldung für die Andachten ist erforderlich. Am besten erfolgt diese im Vorfeld über die Homepage des Doms: https://www.dom-zu-speyer.de/advent-und-weihnachten-2020/adventsandachten/ Spontane Besucher sind ebenfalls herzlich willkommen, sofern die Platzkapazitäten noch nicht ausgeschöpft sind.

Montag, 30. November 2020

Liturgische Leitung: Diakon Paul Nowicki

Musikalische Gestaltung:

Schütz: Kleine Geistliche Concerte

Bruhns: Praeludium g-Moll

Capella Spirensis, Leitung: Markus Melchiori

Dienstag, 1. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Domdekan Dr. Christoph Kohl

Musikalische Gestaltung:

Adventliche Musik für Blechbläser und Orgel von Flor Peters, Johann Sebastian Bach, u.a.

Dombläser Speyer, Leitung: Markus Melchiori * Markus Eichenlaub, Orgel

Mittwoch, 2. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Diakon Paul Nowicki

Musikalische Gestaltung:

Gregorianisches Proprium des Ersten Adventsonntags und Orgelmusik

Schola gregoriana, Leitung: Joachim Weller * Christoph Keggenhoff, Orgel

Donnerstag, 3. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Kaplan Maximilian Brandt

Musikalische Gestaltung:

Telemann: Kantaten aus der Sammlung „Harmonischer Gottesdienst“

„Endlich wird die Stunde schlagen“

„Lauter Wonne, lauter Freude“

Georg Poplutz, Tenor * Norbert Gamm, Blockflöte * Shogo Fujii, Barockoboe

Daniela Wartenberg, Barockcello * Markus Melchiori, Truhenorgel

Freitag, 4. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Domdekan Dr. Christoph Kohl

Musikalische Gestaltung:

Orgelmusik zum Advent

Markus Eichenlaub, Orgel

Samstag, 5. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Musikalische Gestaltung:

Bach: Kantate „Nun komm der Heiden Heiland“, BWV 61

Violetta Hellwig, Sopran * Susanne Scheffel, Alt * Andreas Post, Tenor * Matthias Horn, Bass Barockensemble L´ arpa festante * Markus Melchiori, Truhenorgel

Montag, 7. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Generalvikar Andreas Sturm

Musikalische Gestaltung:

Werke für Gesang und Orgel

von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Charles Villiers Stanford

Klaus Mertens, Bass * Markus Eichenlaub, Orgel

Dienstag, 8. Dezember 2020 – heute findet keine Andacht statt!

Im Dom ist um 18:00 Uhr Vesper und um 18:30 Uhr Abendmesse zum Hochfest Mariä Empfängnis

Mittwoch, 9. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Generalvikar Andreas Sturm

Musikalische Gestaltung:

Telemann: Kantate „Ich hebe meine Augen auf“

Angelika Lenter, Sopran * Anne Erdmann, Violine * Ute Petersilge, Barockcello

Joachim Weller, Truhenorgel

Donnerstag, 10. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Pfarrer Matthias Schmitt

Musikalische Gestaltung:

Gregorianisches Proprium des Zweiten Adventsonntags und Orgelmusik

Schola Cantorum Saliensis, Leitung: Christoph Keggenhoff * Markus Eichenlaub, Orgel

Freitag, 11. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Domdekan Dr. Christoph Kohl

Musikalische Gestaltung:

Ein Kammermusik-Ensemble der Deutschen Staatsphilharmonie Ludwigshafen

Samstag, 12. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Kaplan Maximilian Brandt

Musikalische Gestaltung:

Bach: Kantate „Bereitet die Wege, bereitet die Bahn“, BWV 132

Präludium und Fuge A-Dur, BWV 536

Giorgia Cappello, Sopran * Alexandra Paulmichl, Alt * Sebastian Hübner, Tenor * Leon Tchakachow, Bass

Ensemble des Heidelberger Kantatenorchesters * Marah Heinrich, Orgel

Montag, 14. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Domdekan Dr. Christoph Kohl

Musikalische Gestaltung:

Ein Kammermusik-Ensemble der Deutschen Staatsphilharmonie Ludwigshafen

Dienstag, 15. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Diakon Paul Nowicki

Musikalische Gestaltung:

Telemann: Kantate „Hosianna dem Sohne Davids“

Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“

Giorgia Cappello, Sopran * Alexandra Paulmichl, Alt * Thomas Jakobs, Tenor * Lorenz Miehlich, Bass * Markus Melchiori, Truhenorgel

Mittwoch, 16. Dezember 2020

Donnerstag, 17. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Domkapitular Franz Vogelgesang

Musikalische Gestaltung:

Adventliche Musik für Blechbläser und Orgelmusik

von Flor Peters, Louis Vierne, David Pinkham, u.a.

Dombläser Speyer, Leitung: Joachim Weller * Marah Heinrich, Orgel

Freitag, 18. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Kaplan Maximilian Brandt

Musikalische Gestaltung:

Schütz: Motetten aus „Geistliche Chormusic 1648“

Also hat Gott die Welt geliebt, SWV 380

O lieber Herre Gott, SWV 381

Tröstet, tröstet mein Volk, SWV 382

Ich bin eine rufende Stimme, SWV 383

Capella Spirensis * Robert Sagasser, Gambe * Markus Melchiori, Truhenorgel

Samstag, 19. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Domkapitular Franz Vogelgesang

Musikalische Gestaltung:

Orgelmusik zum Advent

Markus Eichenlaub, Orgel

Montag, 21. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Domkapitular Franz Vogelgesang

Musikalische Gestaltung:

Gregorianisches Proprium des Vierten Adventsonntags und Orgelmusik

Vox Puellarum, Leitung: Christine Pfeifer * Christoph Keggenhoff, Orgel

Dienstag, 22. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Domkapitular Franz Vogelgesang

Musikalische Gestaltung:

Buxtehude: Kantate „Kommst du, Licht der Heiden“, Kantate „Wie soll ich dich empfangen“

Capella Spirensis vocale e instrumentale * Joachim Weller, Truhenorgel

Mittwoch, 23. Dezember 2020

Liturgische Leitung: Domkapitular Franz Vogelgesang

Musikalische Gestaltung:

Werke für Querflöte und Orgel

Christa Bernardi, Querflöte * Markus Eichenlaub, Orgel