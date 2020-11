Schifferstadt – Wasser auf dem Waldfriedhof abgestellt

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar.. Jürgen Rohm, geschäftsführender Vorstand des SV Sandhausen, gehört ab sofort auch dem Vorstand des Badischen Fußballverbandes (bfv) an. Im Rahmen des 39. ordentlichen Verbandstages des bfv am 28. November wurde Rohm als Vertreter der Lizenzvereine in den Verbandsvorstand berufen. In der anschließenden Vorstandssitzung wurde er in seiner Position bestätigt. „Ich nehme die Position ... Mehr lesen »