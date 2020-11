Ludwigshafen – Sparkassenstiftung: Kulturförderpreis 2020 geht an Willi Brausch

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

INSERAT



ANITA HAUCK

Der mit 2.500 Euro dotierte Kulturförderpreis der “Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz” geht in diesem Jahr an Willi Brausch. Damit würdigt die Sparkassenstiftung das vielfältige Wirken des in Heuchelheim lebenden Musikers und Songwriters. Aufgrund der Abstands- und Hygieneregelungen gab es in diesem Jahr keine Übergabeveranstaltung. Die Würdigung des Preisträgers erfolgte mit Videobotschaften, die unter https://bit.ly/sparkassemusic abrufbar sind.

Als Wein- und Kulturbotschafter der Pfalz ist Willi Brausch weit über die Grenzen des Rhein-Pfalz-Kreises bekannt. Mit seiner Gitarre spielt er original Pfälzer Gassenhauer, erzählt mit Pfälzer Mundart Geschichten über die Pfalz, die ungetrübte Pfälzer Lebensfreude und die Liebe zum Wein. Die Lieder des bekennenden Vorderpfälzers sind schnörkellos, gradlinig und facettenreich. Sie treffen mit stimmigen Texten Ohr und Herz seiner Zuhörer gleichermaßen. Mit seinem Song „Mein Oba, Fritz Walter un isch” ehrte er Fritz Walter. Zum Jubiläum “100 Jahre Betzenberg” wurde er dafür vom 1. FCK eingeladen dieses Lied im Mai 2020 auf dem Bezenberg zu spielen. Während der Corona-Pandemie komponierte er weitere Lieder wie z.B. Klapprad und stellte diese über sein Facebook Account der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Stiftungsmanagement der Sparkasse Vorderpfalz: Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz

Die fünf selbständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz unterstützen auf vielseitige Art lokale und regionale Projekte. Eine der fünf Stiftungen ist die Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz. Sie wurde 1996 gegründet, hat ein Stiftungskapital von 1 Mio. Euro und fördert Projekte im Rhein-Pfalz-Kreis. Stiftungszweck ist die Förderung von kulturellen Ideen und Maßnahmen. Das Kuratorium besteht aus Clemens Körner (Vorsitzender), Thomas Traue (stellvertretender Vorsitzender), Thomas Angel, Irmgard Ball, Brigitte Bohrer, Manfred Gräf, Maurice Kuhn, Michael Reith, Dieter Rieger, André Schlosser und Elias Weinacht. Der Vorstand setzt sich zusammen aus Oliver Kolb (Vorsitzender), Thomas Bull und Konrad Reichert. Weitere Informationen zu den fünf Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz: www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz ist mit einer Bilanzsumme von 5,4 Milliarden Euro die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist für sie Maßstab und Antrieb zugleich. Deshalb kombiniert sie persönliche und digitale Services und ermöglicht dadurch einen umfassenden Zugang zu ihren Finanzdienstleistungen. Über die Sparkassen-App, ihre Webseite sparkasse-vorderpfalz.de, OnlineBanking und das KundenDialogCenter ist sie rund um die Uhr erreichbar.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht eine Sparkasse aus

Was gibt es schöneres, als Freude mit anderen zu teilen? Als öffentlich rechtliches Kreditinstitut gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt über 20 Millionen Euro an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 1,2 Mio. Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1.100 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet, die ohne ihre Unterstützung oftmals nicht zustande gekommen wären. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz