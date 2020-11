Heppenheim – Bürgermeister informiert sich bei nmc Deutschland GmbH

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine gute Zusammenarbeit kann nur aus einem intensiven Dialog entstehen. Um diesen zu fördern und gegebenenfalls entstandene Handlungsbedarfe aufzudecken führt Bürgermeister Rainer Burelbach regelmäßig mit seinem Team der Wirtschaftsförderung Unternehmensbesuche durch. „Nur durch den engen persönlichen Kontakt“, so der Bürgermeister, „kann ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut werden.“ Dieses stellt das Fundament einer produktiven Zusammenarbeit dar, verbessert die Rahmenbedingungen für ansässige Unternehmen und stärkt somit den gesamten Wirtschaftsstandort Heppenheim. Im Rahmen der diesjährigen Unternehmensbesuche informieren sich Bürgermeister Rainer Burelbach und Wirtschaftsförderin Sophia Hübner bei Geschäftsführer Bernd Loreth über die Entwicklung und Perspektiven der nmc Deutschland GmbH. Das international tätige Unternehmen ist seit ca. 1985 in Heppenheim ansässig und koordiniert von diesem Standort aus die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von synthetischen Schaumstoffen. Die innovative Produktpalette reicht von Flaschenkorken aus Kunststoff über flexible Kautschukisolierungen bis hin zur weltweit bekannten Schwimmnudel. „Die Kreisstadt ist stolz auf ein bodenständiges, erfolgreiches Unternehmen wie nmc Deutschland, das sich über Jahre auf dem Markt behaupten kann und als Stütze der örtlichen Wirtschaft hier verortet ist“, so der Bürgermeister zum Abschluss.

