Heppenheim – 50 Jahre Kopp Schleiftechnik in Lindenfels-Winterkasten: Landrat Engelhardt und Wirtschaftsförderung Bergstraße gratulierten Familienbetrieb

Heppenheim / Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Wirtschaftsregion Bergstraße) – Seit 50 Jahren agiert das Familienunternehmen Kopp, ein Experte in innovativer Werkzeugschleiferei, am Standort Lindenfels-Winterkasten. Anlass genug für die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), dem Unternehmen einen Besuch abzustatten und Glückwünsche zum Jubiläum zu überbringen. Mit einer Gratulationsurkunde im Gepäck reisten Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der WFB, Dr. Matthias Zürker, WFB-Geschäftsführer, und Felix Fischer, Projektmanager im WFB-Unternehmerservice, in den Lindenfelser Ortsteil Winterkasten, um sich vor Ort über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Die Gäste begrüßte der Geschäftsführer Achim Kopp, der sich im Beirat der WFB engagiert, gemeinsam mit allen weiteren im Unternehmen tätigen Familienmitgliedern. „Am 1. Oktober 1970 gründete unser Senior Helmut Kopp aus einer Marktlücke heraus seine Schleiferei“, erklärte der Geschäftsführer der Kopp Schleiftechnik GmbH. Heute produziert der Familienbetrieb mit rund 40 Mitarbeitern und modernster Schleiftechnik auf 1.500 Quadratmetern Produktionsfläche mit rund 20 CNC-Werkzeug-Schleifmaschinen und unzähligen weiteren Spezialmaschinen hochwertige Werkzeuge zum Bohren und Fräsen. Meilensteine waren der Umzug im Jahr 2016 in einen 2.800 Quadratmeter großen Neubau, einen Steinwurf vom ursprünglichen Firmensitz in Winterkasten-Lindenfels entfernt. Die WFB hatte den Betrieb erfolgreich bei der Realisierung des Vorhabens am Standort unterstützt. 2019 gründete die Kopp Schleiftechnik GmbH zusammen mit dem Geschäftspartner Datron AG das Tochterunternehmen Datron Tool Technology GmbH. „Unser 50-jähriges Jubiläum wollten wir eigentlich mit einem großen Fest feiern, doch daraus wurde coronabedingt leider nichts. Im nächsten Jahr können wir dann hoffentlich das große Jubiläums-Fest nachholen“, so Achim Kopp.

„Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum“, sagte Landrat Engelhardt. „Traditionsreiche Unternehmen wie das Ihre machen die Wirtschaftsregion Bergstraße aus und verkörpern zwei wichtige Werte, für welche die Region weit über ihre Grenzen bekannt ist: Innovations- und Schaffenskraft.“ Und Dr. Zürker fügte hinzu: „Wir sind stolz, Firmen wie die Kopp Schleiftechnik in unserer Region zu haben und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.“

INSERAT



ANITA HAUCK

Info: Das Unternehmen finden Sie im Internet unter www.kopp-schleiftechnik.de. Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.