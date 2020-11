Heidelberg – Coronavirus : Volkshochschule Heidelberg erhält Gütesiegel des Bundesministeriums

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MLP Academics Heidelberg) – Dank einer erneut geschlossenen Mannschaftsleistung und den entscheidenden Offensiv-Aktionen in den Schlussminuten schlagen die MLP Academics Heidelberg am 8. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga die VfL Kirchheim Knights mit 94:86 und bleiben in eigener Halle weiterhin ungeschlagen. Dabei hielten die Gäste aus dem schwäbischen Albvorland die Partie ... Mehr lesen »