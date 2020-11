Epfenbach – Gegen Baum geprallt – 20-jähriger Fahrer schwerverletzt

Epfenbach /Rhein Neckar Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.

Epfenbach (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 20- jähriger Citroen Fahrer die K 4279 von Epfenbach kommend in Richtung Eschelbronn. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache touchierte der 20-Jährige mit seinem Pkw den rechten Bordstein, wurde von dort nach links auf eine Wiese abgewiesen, prallte gegen einen Baum und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Durch den Aufprall lösten im Fahrzeug sämtlich Airbags aus. Der Unfallverursacher konnte selbständig sein Fahrzeug verlassen. Er wurde jedoch mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Da dieses nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten kam es auf der K 4279 zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen