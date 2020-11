Sandhausen – Trainerdebüt in Sandhausen misslingt – Karlsruhe gewinnt

Sandhausen/Karlsruhe. Beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist das Trainerdebüt von Michael Schiele misslungen. Die Sandhäuser haben das Heimspiel im BWT-Stadion am Hardtwald gegen FC Erzgebirge Aue mit 1:4 Toren am Samstag verloren. Für den SV Sandhausen hatte es gut angefangen, sie gingen in der 19. Minute durch einen Foulelfmeter von Kevin Behrens, der auch gefoult wurde, mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus dem Erzgebirge konnten in der 31. Minute durch Florian Krüger ausgleichen. Die Sandhäuser hätten in der 36. Minute erneut in Führung gehen können, doch Kevin Behrens scheiterte beim zweiten Foulelfmeter an Gäste-Torwart Martin Männel. Im Gegenzug köpfte Ben Zolinski in der 40. Minute dann Aue mit 2:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte erneut Zolinski in der 63. Minute auf 3:1 und Pascal Testroet sorgte in der 74. Minute für den 4:1 Endstand. Mit dem Auswärtssieg hat sich der FC Erzgebirge Aue in der Tabelle auf den vierten Rang verbessert. Der SV Sandhausen bleibt nach neun Spielen mit acht Zählern und 9:16 Toren auf dem 15. Tabellenrang. Weitere Informationen über den Verein gibt es unter www.svs1916.de.

Der Karlsruher SC hat sich mit einem 1:0 Heimsieg im Wildparkstadion gegen den SC Paderborn auf den siebten Tabellenplatz verbessert. Die Karlsruher gingen bereits früh in der 7. Minute durch Daniel Gordon mit 1:0 in Führung. Nach einem Eckstoß spielte Philipp Hofmann einen Querpass auf Gordon, der den Ball nur noch über die Linie schießen musste. Mit dem dritten Sieg in Folge ist das KSC-Team mit Trainer Christian Eichner nach dem 9. Spieltag mit 13 Punkten sowie 14:10 Toren nun Tabellensiebter. Weitere Informationen über den Karlsruher SC gibt es unter www.KSC.de.

