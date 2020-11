Nußloch – Fahrer nach Überschlag mit Pkw unverletzt

Nußloch/Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Samstagabend, kurz vor 23.00 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße zwischen Maisbach und Nußloch einen Pkw, der sich offensichtlich überschlagen hatte und anschließend auf der Seite liegengeblieben war. Mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeirevier Wiesloch konnte festgestellt werden, dass der 26-jährige Fahrer des Mercedes vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und der Beeinflussung durch alkoholische Getränke, in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und schleudernd in den Böschungsbereich abgekommen war. Von der ansteigenden Böschung wurde der Mercedes abgewiesen, überschlug sich mehrfach entlang der Längsachse und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stehen. Der 26-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Da er mit 0,66 Promille alkoholisiert war, musste er die Beamten zum Polizeirevier begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde. An dem Pkw Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500EUR. Andere Fahrzeuge waren an dem Vorfall nicht beteiligt.