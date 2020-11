Mutterstadt – Unfall zwischen Auto und Traktor fordert einen Verletzten

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der K11 (Gemarkung Mutterstadt) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor, welcher einen Pflug angehängt hatte, und einem PKW. Ein 45-jähriger Traktorfahrer fuhr die K11 von Oggersheim in Richtung Mutterstadt und beabsichtigte in einen Feldweg abzubiegen. Ein hinter dem Traktor fahrender 59-jähriger PKW-Fahrer erkannte den abbremsenden Traktor zu spät und fuhr auf diesen auf. Der PKW-Fahrer wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Aufgrund des Schadensbilds dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 8000EUR) vorliegen. An dem Pflug entstand geringer Sachschaden.