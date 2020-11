Heidelberg – Einstellung des Spielbetriebes am Theater und Orchester Heidelberg bis einschließlich 14. Januar 2021

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Theater und Orchester Heidelberg stellt seinen Spielbetrieb bis einschließlich 14.Januar 2021 ein. Der Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und die Theaterleitung folgen mit dieser Entscheidung der Schließung der baden-württembergischen Staatstheater. Diese haben auf gemeinsamen Beschluss mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Ihren Spielbetrieb für die nächsten zwei Monate eingestellt. In Abstimmung mit den Kommunaltheatern in Baden-Württemberg und dem Deutschen Bühnenverein schließt sich das Theater Heidelberg im Sinne einer längeren Planungssicherheit für den Betrieb dieser Weisung an. Das Theater Heidelberg unterschreibt die formulierte Kritik des Landesverbandes des Deutschen Bühnenvereins am unabgestimmten Vorgehen des MWK mit den Kommunaltheatern.

Die Theater sind seit dem Teil-Lockdown vom 2. November wieder geschlossen, die ungewisse Dauer der Schließung in der aktuellen Pandemie-Situation stellt für die Arbeit im Theater eine große betriebliche Belastung dar.

Sämtliche Vorstellungen in allen Spielstätten des Theaters und Orchesters Heidelberg vom 1. Dezember 2020 bis einschließlich 14. Januar 2021 werden abgesagt. Für das Barockmusik-Festival Winter in Schwetzingen bedeutet dies die Absage für diese Spielzeit. Die geplante Musiktheaterpremiere »Was frag ich nach der Welt« sowie die Konzerte werden auf die nächste Festivalausgabe im Dezember 2021 verschoben.

Holger Schultze ist diese Entscheidung nicht leichtgefallen, im Gegenteil: »Dass wir einmal zu so einer drastischen Maßnahme gezwungen sein werden, habe ich mir im Traum nicht einfallen lassen. Für die Theaterlandschaft, für den gesamten Kulturbetrieb ist das bitter. Aber wir und unsere Künstlerinnen und Künstler tragen die Regierungsentscheidung mit und hoffen damit einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten zu können. Wir werden uns wie auch in den vergangenen Wochen nach Kräften bemühen, den künstlerischen Input in Heidelberg nicht versiegen zu lassen und dem Theater weiterhin eine Stimme geben.«

Das Theater und Orchester Heidelberg wird bereits erworbene Eintrittskarten für ausfallende Vorstellungen automatisch und kostenfrei stornieren, in einen Gutschein umwandeln und per Post den Zuschauer*innen zuschicken. Abonnent*innen werden ihre virtuellen Gutscheine automatisch gutgeschrieben.

Die Theaterkasse hat vom 1.- 23. Dezember von Mo-Fr in der Zeit von 13.00-18.00 Uhr geöffnet. Zwischen dem 24. Dezember und dem 3. Januar 2021 bleibt die Theaterkasse geschlossen.

Das Theater und Orchester Heidelberg bittet um etwas Geduld bei der Bearbeitung aller anfallenden Anfragen und Vorgänge und freut sich sehr, seine Zuschauer*innen bald wieder begrüßen zu können.