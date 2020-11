Heidelberg – „Build your own Heidelberger Weihnachtsmarkt!“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg wird in der Vorweihnachtszeit Zusammenhalt gezeigt, Unterstützung gegeben und Solidarität gelebt.

So auch bei der Aktion „Build your own Heidelberger Weihnachtsmarkt“ der Heidelberg Marketing GmbH. Denn: Wer vermisst ihn nicht, den traumhaften Weihnachtsmarkt und den Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein, der die Gassen und Plätze der Stadt durchzieht?

Damit die Bürger und Gäste unserer Stadt nicht gänzlich auf dieses Flair verzichten müssen, gibt es den Heidelberger Weihnachtsmarkt nun im praktischen Mitnahmeformat: Ein Geschenkset, das den original Heidelberger Glühwein, zwei Weihnachtsmarkttassen, darunter die limitierte 2020er-Edition, eine Tüte Magenbrot und eine Tüte gebrannte Mandeln zum Preis von 19,50 Euro beinhaltet. Es sind die Original-Zutaten des Heidelberger Weihnachtsmarkt – aus der Region für alle, die sich das Flair nach Hause holen möchten.

„Die Aktion soll in erster Linie dazu beitragen, die Heidelberger Schausteller zu unterstützen, die in diesem Jahr annähernd leer ausgegangen sind. Wir sind hier in der Verantwortung und der Pflicht nach der Absage unseres Weihnachtsmarkts, diesem Berufszweig zu helfen. Diese Menschen arbeiten sonst jedes Jahr für uns alle, um uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Jetzt geben wir etwas zurück!“, so Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH.

Die Sets sind in der Heidelberger Galeria Kaufhof, in den REWE-Märkten S. Karaaslan und im Edeka “Sabine Bischoff” in Ziegelhausen erhältlich. Weiterhin wird es am 4. und 5. Dezember von 10 bis 18 Uhr bei der Tourist Information am Neckarmünzplatz einen „Drive in“-Verkauf geben, natürlich Corona-konform und mit bargeldloser Zahlungsmöglichkeit. Auch ein Verkauf an den zahlreichen Hütten der Schausteller im Stadtgebiet ist geplant.

Das Geschenkset ist ab sofort im Handel. Weitere Informationen und Online-Verkauf unter www.heidelberg-marketing.de/geschenkset