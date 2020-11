Heidelberg – 25 Jahre Karlstorbahnhof! Richtig gefeiert wird erst nächstes Jahr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Karlstorbahnhof wird am 07. Dezember 25 Jahre jung. Der zwanzigste Geburtstag wurde vor fünf Jahren mit zwanzig besonderen Veranstaltungen im Jubiläumsmonat Dezember gefeiert, für dieses Jahr waren 25 Highlights vorgesehen. Dann kam die große Absagewelle, ein improvisiertes

Programm auf der Sommerbühne und schließlich der erneute Lockdown. Die

Jubiläumsveranstaltungen werden nach Möglichkeit im kommenden Jahr nachgeholt, zum Abschluss des Jubiläumsjahres gibt es ein großes Magazin voller Erinnerungen und Ausblicke, eine Plakatausstellung sowie 25 Songs von 25 Künstler*innen als Videoreihe.

ANITA HAUCK

Im März wäre es losgegangen mit 25 besonderen Veranstaltungen, die über das Jubiläumsjahr hinweg einen Rückblick auf ein Vierteljahrhundert vielfältige Kulturarbeit, aber auch einen Ausblick auf die Zukunft bieten sollten. Am 01. März wurde außerdem Ingrid Wolschin nach über zwanzig Jahren als Geschäftsführerin verabschiedet. Ihre Nachfolgerin Cora Maria Malik war also gerade mal zwei Wochen im Amt, als sie die vorübergehende Schließung des Kulturzentrums in einer Pressemitteilung mit den folgenden Worten verkündete: „So haben wir uns das Jubiläumsjahr nicht vorgestellt.”

Doch wenn das Team seit der Eröffnung im Dezember 1995 eins gelernt hat, dann ist es die Kunst der Improvisation. Zunächst mussten hunderte Veranstaltungen verschoben werden, dann wurde das Geschehen bis Ende September auf die Sommerbühne vor dem Haus verlegt. Schon im Oktober zeichnete sich ab, dass die geplanten Feierlichkeiten und

Sonderveranstaltungen in diesem Jahr nicht mehr möglich sein werden. Kurzerhand wurden die Bemühungen um ein Jubiläumsmagazin intensiviert, ein digitales Format für

Geburtstagsständchen entwickelt und eine Plakatausstellung im öffentlichen Raum organisiert.

Ab sofort zu bestellen: Die Jubiläumspublikation mit knapp 100 Seiten

Am 07. Dezember 1995 wurde der Karlstorbahnhof eröffnet, am 07. Dezember 2020 erscheint das Jubiläumsmagazin 5UND20 mit 25 Geschichten von 25 Besucher*innen und

Wegbegleiter*innen. Dazu kommen unzählige Fotos, Fakten und Anekdoten sowie zehn

umfangreiche Texte von prominenten Autor*innen, die zentrale Themen der Kulturarbeit im Karlstorbahnhof aus der Vogelperspektive betrachten. Zum Beispiel Toni L, der über

ereignisreiche 25 Jahre im Hip Hop zurückblickt oder Evein Obolur, die den Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus einer Bestandsaufnahme unterzieht.

Ab Dezember auf YouTube: 25 Geburtstagsständchen von 25 Künstler*innen

Zu einer großen Feierlichkeit gehört immer Musik, zur Not auch in digitaler Form. Der

Karlstorbahnhof hat 25 Künstler*innen aus nah und fern beauftragt, jeweils einen wichtigen Song aus den letzten 25 Jahren in einem kleinen Video zu interpretieren. Die Originale müssen nicht zwingend von Acts stammen, die im Karlstorbahnhof aufgetreten sind. Die Vielfalt steht im Vordergrund: Erwin Ditzner etwa hat sich Bongo Bong von Manu Chao aus dem Jahr 1998 vorgenommen, Emma Elizabeth aus Berlin nahm Howl von RRMC aus dem Jahr 2005 auf. Die Videos werden ab 07. Dezember auf dem YouTube-Kanal des Karlstorbahnhofs veröffentlicht.

Ausstellung und Verlosung: Fünf Plakate von fünf Grafiker*innen:

Nicht nur Musiker*innen, auch viele Soloselbstständige hinter den Kulissen leben von Kulturveranstaltungen. Alleine der Karlstorbahnhof beschäftigt fünf Grafiker*innen auf Kulturveranstaltungen. Alleine der Karlstorbahnhof beschäftigt fünf Grafiker*innen auf regelmäßiger Basis. Um die damit einhergehende Vielfalt zu zeigen und auch alle in Zeiten durch Aufträge mitzunehmen, gibt es dieses Jahr statt einem Entwurf gleich fünf Jubiläumsplakate. Die kreativen Designs werden ab dem 07. Dezember im Rahmen einer Plakatausstellung im öffentlichen Raum präsentiert, aber auch für das Publikum wurden zahlreiche Exemplare gedruckt. Wer dem Kulturzentrum bis zum 18. Dezember eine E-Mail mit einer Schilderung des schönsten Karlstorbahnhof-Moments aus den letzten 25 Jahren schickt, bekommt pünktlich vor Weihnachten das gewünschte Plakat nach Hause geliefert.

5UND20 – Die Aktionen im Überblick:

Ab Mo 07.12.20

5UND20 – Das Magazin Ringbuch / 96 Seiten Erhältlich gegen eine Schutzgebühr von 5€(inkl. Versand) über www.karlstorbahnhof.de

Ab Mo 07.12.20

5UND20 Jahre 5UND20 Songs

Mehrmals wöchentlich auf www.youtube.com/karlstorbahnhof

Ab Mo 07.12.20

5UND20 – Die Plakatausstellung

Sichtbar in den öffentlichen Plakatnetzen der Stadt und an ausgewählten Orten in Heidelberg. Plakatwunsch per Email:Einfach den schönsten Karlstorbahnhof-Moment aus den letzten 25 Jahren in Worte fassen und unter Angabe des gewünschten Plakats und der Adresse an info@karlstorbahnhof.de schicken.