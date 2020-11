Worms – Der Wormser Weihnachtsgutschein! Weihnachtsaktion des Wormsers/5 Euro geschenkt bei Kauf eines 50 Euro-Gutscheins telefonisch und per Email bestellbar

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat sich das Team des Wormser Theater, Kultur- und Tagungszentrums etwas Besonderes einfallen lassen: Bei Kauf eines Gutscheins im Wert von 50 Euro wird der Betrag automatisch auf 55 Euro erhöht. „In diesem Jahr mussten leider allzu oft gemeinsame Erlebnisse mit Freunden oder der Familie ausfallen. Mit dieser Aktion möchten wir unseren treuen Kunden etwas zurückgeben“, so Oliver Mang, Leiter des Wormser Theaters: „Und was gibt es in dieser Zeit Schöneres, als sich gemeinsam auf Abende voller Kultur, Theater, Tanz oder Musik zu freuen?“ Der Weihnachtsgutschein ist für alle Veranstaltungen im Wormser Theater, Kultur- und Tagungszentrum individuell und flexibel einlösbar – also das perfekte Geschenk für alle, die es kaum erwarten können, wieder in den Genuss von Kultur zu kommen. „Auch wenn wir die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie für unerlässlich halten, freuen wir uns darauf, wenn wir wieder den Spielbetrieb aufnehmen und unser Haus mit Leben füllen können“, so Sascha Kaiser, Geschäftsführer der Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms, die Das Wormser betreibt. Selbstverständlich behält das Team vor Ort weiterhin die Entwicklungen und geltenden Regeln im Blick und passt das Hygienekonzept regelmäßig an – für rundum gelungene und sichere Abende im Wormser.

Service

Aufgrund der Corona-bedingten Schließung des Wormsers und damit auch des TicketService sind die Gutscheine aktuell nur per Email an info@ticketserviceworms.de oder telefonisch unter 06241 / 2000 450 (montags bis freitags jeweils von 9 bis 16 Uhr) bis einschließlich Freitag, 18. Dezember, bestellbar. Sollten die aktuellen Entwicklungen eine Öffnung des Hauses wieder ermöglichen, wird darüber stetig über www.das-wormser.de informiert. Die Gutscheine der Weihnachtsaktion sind ausschließlich für Veranstaltungen im Das Wormser einlösbar.

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Von-Steuben-Str. 5

67549 Worms