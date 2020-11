Speyer – Versuchter Einbruch in Anbau der Friedenskirche St. Bernhard

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter versuchten von Mittwoch auf Donnerstag in einen Anbau der Friedenskirche St. Bernhard einzubrechen, welcher von Kirchenangehörigen bewohnt wird. Am Holztürrahmen der zum Adenauerpark hin ausgerichteten Eingangstür konnten mehrere Hebelmarken festgestellt werden. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, so dass das Eindringen letztlich scheiterte. Der an der Tür entstandenen Schaden beläuft sich auf rund 500EUR. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Friedenskirche bzw. dem angrenzenden Adenauerpark aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

