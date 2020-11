Mannheim – Die Rhein-Neckar Löwen übernehmen nach Heimsieg wieder die Tabellenführung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar Löwen sind mit einem souveränen 37:24 Heimsieg gegen die HSG Wetzlar mit nun 16:2 Punkten an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga zurückgekehrt. Bereits zur Halbzeit führten die Löwen in der SAP-Arena in Mannheim mit 18:11 Toren. Bester Werfer bei den Rhein-Neckar Löwen war Kapitän und Linksaußen Uwe Gensheimer mit neun Treffern. Zweitbester Werfer war Rechtsaußen Patrick Groetzki mit fünf Toren, Kreisläufer Jannik Kohlbacher war viermal erfolgreich. Zweiter in der Tabelle ist mit 14:2 Zählern der deutsche Rekordmeister THW Kiel, die heute das Champions League-Spiel beim Rekordsieger FC Barcelona mit 25:29 Toren verloren. Mit 13:7 Punkten hat sich der TVB Stuttgart auf den dritten Rang verbessert, die Schwaben besiegten die HSG Nordhorn-Lingen deutlich mit 36:24 Toren.

Quelle: Text und Foto von Michael Sonnick