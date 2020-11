Ludwigshafen – CDU Oppau: Trauer um Christel Wadle

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der CDU Ortsverband Oppau trauert um sein Ehrenmitglied Christel Wadle, die vor wenigen Tagen 98jährig verstorben ist. Die Union verliert ein engagiertes Mitglied, das mehr als siebzig Jahre zu unseren Werten stand, diese stets vertreten und gelebt hat. Unser Mitgefühl gilt den Töchtern und ihren Familien“, erklärt Roman Bertram der Vorsitzende des Ortsverbandes.

Bereits vor der Gründung der CDU im Westen des geteilten Deutschland trat Wadle 1945 in die Ost-CDU ein. Nach der Flucht aus der Sowjetischen Besatzungszone 1954 lebte sie mit ihrem 2005 verstorbenen Mann in

Oppau. Schon bald brachte sie sich vielfältig in das öffentliche Leben ein, engagierte sich in der Pfarrei St. Martin, wo sie auch als Pfarrsekretärin tätig war, im Kirchenchor, in der Pfarrbücherei und vor allem in der CDU. Die

Mitwirkung im Ortsverband, aber auch in der Frauen-Union und bis zuletzt vor allem in der Seniorenunion lag ihr sehr am Herzen. Vielen Mandatsträger gab sie – politisch hellwach und klug -Ratschläge und half auch, solange

die Gesundheit es zuließ, tatkräftig in zahllosen Wahlkämpfen mit. Die Würdigung für 65 Jahre Aktivsein in der Union nahm 2011 Angela Merkel persönlich vor. Vor wenigen Wochen wurde sie für 75 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt. „Leider konnte sie wegen der Covid-Pandemie und aus gesundheitlichen Gründen an unserer Feier nicht teilnehmen. Wir wissen

aber, dass sie auch in Speyer, wo sie die letzten Jahre lebte, das Geschehen in Oppau interessiert und aufmerksam verfolgte. Wir werden Christel Wadle in bester und dankbarer Erinnerung behalten“, so Bertram abschlie-

ßend.

