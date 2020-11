Landau – unserlandau.app – Stadtmarketing Landau startet Web-App Angebot zur Unterstützung der Landauer Innenstadt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Welche Geschäfte haben geöffnet? Wer liefert meine Weihnachtsgans nach Hause? Wo in Landau kann ich Schuhe kaufen? All diese Fragen und noch mehr sollen ab sofort mit der unserlandau.app beantwortet werden. Erst vor wenigen Wochen hat das Stadtmarketing beschlossen, noch vor Weihnachten eine App an den Start zu bringen, die die innerstädtischen Unternehmerinnen und Unternehmer dabei unterstützt, auf ihr Angebot und ihre Dienstleistungen in der Weihnachtszeit hinzuweisen. Das Projekt ist als Gemeinschaftsprojekt mit Unterstützung der städtischen Wirtschaftsförderung, dem Büro für Tourismus und dem AKU e.V. entstanden.

Nun steht eine erste Version unter www.unserlandau.app als Web-App zur Verfügung. Die Listung im Google App Store ist beantragt – die Freischaltung wird in den kommenden Tagen erwartet.Oberbürgermeister Thomas Hirsch macht auch als Vorsitzender des Stadtmarketings Landau deutlich: „Mit der Schaffung der unserlandau.app appellieren wir nochmals an Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, mit ihrem Einkaufsverhalten eine lebendige Innenstadt zu erhalten.“Landauer Unternehmerinnen und Unternehmer haben in den vergangenen Monaten viel Engagement und Mut gezeigt, investieren in digitale Plattformen, stellen sich und ihr Angebot in Social-Media-Kanälen vor, erschaffen Communities und vernetzen sich mit ihren Kundinnen und Kunden. „Wir wünschen uns, dass dieses lebendige Unternehmertum gewürdigt wird“, betont der Oberbürgermeister.

Die Web-App unterstützt dabei diejenigen, die bereits digital aktiv sind und ermöglicht es andererseits den Unternehmerinnen und Unternehmern, die bisher noch nicht oder wenig digital in Erscheinung getreten sind, einen einfachen und kostenneutralen Einstieg. Sie bietet die Chance die Informationen des Landauer Stadt- und Geschäftslebens zu bündeln und hilft Besucherinnen und Besuchern der Stadt ihre Weihnachtseinkäufe mit Umsicht und Rücksicht zu planen: „Wir alle müssen dazu beitragen, dass #unserlandau als Einkaufs- und Erlebnisstadt auch nach der Pandemie attraktiv bleibt. Ich freue mich, das die unserlandau.app einen ersten Schritt dazu leistet, den Charme und die Vielfalt der Landauer Innenstadt sichtbar zu machen“, so Wirtschaftsförderer Martin Messemer.

Für Ralf Leibbrand vom AKU e.V. ist es besonders wichtig, dass Geschäfte ohne eigenen Internetauftritt in den direkten Kontakt mit der Kundschaft treten können: „Die Kundinnen und Kunden können unmittelbar aus der Web-App heraus den gewünschten Shop anrufen oder anmailen und einen individuellen Termin vereinbaren. Dieses Tool ist gerade vor dem Hintergrund der derzeit notwendigen Abstandsregeln besonders wertvoll. Kundinnen und Kunden müssen nicht Schlange stehen und haben ihren persönlichen Einkaufsberater. Bequemer und persönlicher können Weihnachtseinkäufe nicht sein!“ Die Seite steht mit ihren Möglichkeiten am Anfang und wird schrittweise um weitere Funktionen ergänzt. Der tägliche Besuch lohnt sich bereits jetzt: „Ein Start zur Adventszeit ohne Kalender ist kein gelungener Start. Darum versüßen wir unseren Besucherinnen und Besuchern mit einem prall gefüllten Adventskalender die Zeit bis zum Fest. Jeden Tag verlosen wir unter allen Teilnehmenden einen attraktiven Preis. Lassen Sie sich überraschen und sehen Sie, wie Stück für Stück eine Landauer Community wächst“, berichtet Andrea Bindrich vom Stadtmarketing.