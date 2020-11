Kaiserslautern – Dr. Klaus Weichel wird 65! Kaiserslauterer Oberbürgermeister ist auch stellvertretender Bezirkstagsvorsitzender

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel wird am 29. November 65 Jahre alt. Seit 2014 gehört er dem Bezirkstag Pfalz an und nimmt das Amt des ersten stellvertretenden Bezirkstagsvorsitzenden wahr. Der SPD-Politiker ist zudem stellvertretender Vorsitzender im Bezirksausschuss und Ausschuss für das Biosphärenreservat Pfälzerwald sowie Mitglied im Ausschuss für Bauplanung inklusive Energie und Klimaschutz und Ausschuss für Schule und Weiterbildung.

ANITA HAUCK

Dr. Klaus Weichel wurde 1955 in Kaiserslautern geboren und legte 1975 das Abitur ab. Er studierte bis 1982 Biologie an der Technischen Universität seiner Heimatstadt und war dort im Anschluss wissenschaftlicher Mitarbeiter, bis er 1987 über ein zoologisches Thema promovierte. In einem Ingenieurbüro arbeitete er danach als Projektleiter im Bereich Umwelt, bevor er 1990 als Leiter des Amtes für Umwelt zur Stadt Kaiserslautern wechselte und war dort von 1995 bis 1999 Beigeordneter. Anschließend war er acht Jahre lang Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt an der Weinstraße. 2007 wurde er zum Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern gewählt, 2014 bestätigten ihn die Wähler in seinem Amt.

Seit 1992 ist Dr. Klaus Weichel Mitglied der SPD. Von 1997 bis 2002 war er Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Kaiserslautern, danach Beisitzer im SPD-Regionalverband Pfalz, seit 2004 sitzt er im Landesvorstand seiner Partei. Er engagiert sich zudem in zahlreichen Vereinen. Unter anderem ist er Präsident des DRK-Kreisverbands Kaiserslautern-Stadt und Gründungsmitglied des Vereins ZukunftsRegion Westpfalz und war Hauptvorsitzender des Pfälzerwald-Vereins von 2005 bis 2018.