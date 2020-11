Hoffenheim – Hoffenheim erreicht nach Auswärtssieg die Zwischenrunde

Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat mit dem 2:0 Auswärtssieg bei Slovan Liberec in Tschechien erstmals die Zwischenrunde vom „Sechzehntelfinale“ im Europacup-Wettbewerb erreicht. Der Österreicher Christoph Baumgartner brachte die Kraichgauer in der 77. Minute mit 1:0 in Führung und kurz vor Spielende verwandelte Andrej Kramaric einen Handelfmeter in der 89. Minute zum 2:0 Endstand. Das TSG-Team von Trainer Sebastian Hoeneß hatte bereits das Hinspiel zu Hause gegen die Tschechen mit 5:0 Toren gewonnen und feierte nun den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel in der Europa League. Die Hoffenheimer führen mit zwölf Punkten die Tabelle in der Gruppe L souverän an. Nächste Woche am Donnerstag bestreitet die TSG 1899 Hoffenheim das vorletzte Gruppenspiel bei Roter Stern Belgrad in Serbien. Das Hinspiel gegen Belgrad hatte die TSG mit 2:0 gewonnen.

Quelle: Text Michael Sonnick