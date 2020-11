Heppenheim – Gute Gespräche und viel Wissenswertes über Gründungen – Wirtschaftsförderung Bergstraße informierte auf dem 21. Existenzgründungstag der Metropolregion Rhein-Neckar – Erstmals wurde die Veranstaltung komplett digital durchgeführt

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum ersten Mal fand der Existenzgründungstag Rhein-Neckar am vergangenen Samstag komplett als interaktives virtuelles Live-Event statt. Für die digitalen Besucher gab es eine Vielzahl an Aussteller, Sessions, Workshops und in der Netzwerk-Umgebung die Möglichkeit zum Vernetzen. Auch die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschafts-förderung Bergstraße GmbH (WFB) war mit einem eigenen interaktiven „Stand“ bei der virtuellen Ausstellung zugeschaltet und bot online kostenfreie Beratung zur Gründung oder Übernahme eines Unternehmens in der Wirt-schaftsregion Bergstraße an. Zudem konnten Termine für eine kostenlose Initialberatung im Nachgang zum Exis-tenzgründungstag vereinbart werden.

ANITA HAUCK

In zahlreichen Gesprächen informierte Marco Kreuzer, Projektleiter Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald und WFB-Gründerberater, die Teilnehmer über die Fördermöglichkeiten des Landes Hessen, des Bundes sowie der Europäischen Union und berichtete über die kostenlosen Serviceleistungen der WFB für Gründer. Wissenswertes gab es ebenso über die Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald, mit der die WFB die Grün-dungsbereitschaft in der Region weiter steigern will. Im Zentrum steht ein Gründerwettbewerb, an dem jedes Jahr aufs Neue alle teilnehmen können, die eine Gründung in der Region planen. „Die digitale Vernetzung mit den Existenzgründern hat bestens funktioniert, so dass sich auch in diesem Jahr die Teilnahme am Existenzgründungstag Rhein-Neckar für uns gelohnt hat“, bilanziert Kreuzer.

Info: Die Gründerberatung der WFB steht allen Gründern, die ihren Wohnsitz im Kreis Bergstraße haben oder hier gründen wollen, kostenfrei nach Terminvereinbarung unter 0 62 52/6 89 29-70 zur Verfügung. Wissenswertes über die kostenlosen Serviceleistungen der WFB-Gründerberatung gibt es unter