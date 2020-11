Heidelberg – Ziegelhausen: Im Schulbergweg wird zwischen Friedhofweg und Karl-Christ-Straße wird weitergebaut: Erster Bauabschnitt kurz vor Fertigstellung!

Die erste Etappe der Bauarbeiten im Ziegelhäuser Schulbergweg ist beinahe abgeschlossen. Im Dezember 2020 wird der erste Bauabschnitt zwischen Schönauer Straße und Karl-Christ-Straße asphaltiert und fertiggestellt. Zur Vorbereitung der Asphaltarbeiten wird die Einmündung Karl-Christ-Straße vereinzelt tageweise gesperrt, ab 1. Dezember 2020 bis zum Abschluss der Asphaltarbeiten komplett. Nach Fertigstellung, voraussichtlich bis Freitag, 18. Dezember 2020, ist die Durchfahrt zwischen Karl-Christ-Straße, Schulbergweg und Schönauer Straße wieder uneingeschränkt möglich.

Im Anschluss geht es mit dem zweiten und letzten Bauabschnitt im Schulbergweg 2-16 zwischen Friedhofweg und Karl-Christ-Straße weiter. Die Stadt Heidelberg erneuert die Straße auf diesem Abschnitt und errichtet zwei Stützwände an der Überführung des Almendohls im Straßenbereich zwischen den Hausnummern 2 und 4. Mit den Straßenarbeiten erfolgen weitere Maßnahmen: Die Stadtbetriebe Heidelberg erneuern den Mischwasserkanal zwischen den Hausnummern 4 und 16. Die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH legen neue Gas- und Wasserleitungen und erneuern die Straßenbeleuchtung entlang der gesamten Straße.

Schulbergweg zwischen Hausnummern 2 und 16 wird voll gesperrt

Während der Arbeiten wird der 150 Meter lange Abschnitt des Schulbergwegs 2-16 zwischen Friedhofweg und Karl-Christ-Straße voraussichtlich ab Mitte Dezember 2020 für den Verkehr voll gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner erreichen ihre Häuser zu Fuß. Die Karl-Christ-Straße bleibt weiterhin befahrbar, sodass Anwohnerinnen und Anwohner nicht länger die Umleitung über Friedhofweg, Am Bächenbuckel, Hirtenaue und Peterstaler Straße in Kauf nehmen müssen. Die Buslinie 36 hält wie bisher an den Haltestellen Ziegelhausen Kirche und Ziegelhausen Friedhof. Die Haltestellen Schönauer Straße und Schulbergweg werden weiter nicht angefahren. Die Ampelregelung bleibt bestehen. Beendet werden die Bauarbeiten voraussichtlich im Oktober 2021.

Die Arbeiten hatten im September 2019 begonnen. Die marode Stützmauer des Schulbergwegs zwischen Hausnummer 24 und Schönauer Straße wird seitdem auf einer Länge von circa 90 Metern überwiegend als Winkelstützmauer neu errichtet. Knapp Dreiviertel der gesamten Stützwände sind gebaut. Die Arbeiten finden im Zuge des Stützmauerprogramms und des Straßenerneuerungsprogramms der Stadt Heidelberg statt. Die Gesamtkosten betragen rund 2,38 Millionen Euro.