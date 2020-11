Heidelberg – Quartiersmanagement Bergheim West verteilt Bastelpakete für winterlichen Türkranz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Zeit, um kreativ zu werden“ – mit diesem Motto lädt das Quartiersmanagement Westliches Bergheim ein, zu Hause winterliche Kränze für die Wohnungstür zu gestalten. Bastlerinnen und Bastler, die in Bergheim West wohnen, können das Material ab Mittwoch, 25. November 2020, bis Freitag, 18. Dezember 2020, zu den Öffnungszeiten des Nachbarschaftsbüros kostenfrei abholen. Das Material wird auch im Seniorenzentrum Bergheim in der Kirchstraße 16 montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr ausgehändigt. Bei Bedarf kann das Bastelpaket auch nach Hause gebracht werden. Dazu wenden sich Interessierte telefonisch oder per E-Mail an das Nachbarschaftsbüro.

Das Nachbarschaftsbüro des Quartiersmanagements Westliches Bergheim, Bergheimer Straße 152, 69115 Heidelberg, ist montags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Kontakt: Telefon 06221 728 2182, E-Mail an kontakt@hd-bergheim.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hd-bergheim.de.