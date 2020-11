Heidelberg – Lebendiger Adventskalender: Dieses Jahr digital miterleben!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jedes Jahr im Dezember öffnet das Junge Theater Heidelberg die Adventskalendertürchen! Künstler*innen aller Sparten des Theaters und Orchesters Heidelberg zeigen auch in diesem Jahr kleine, unterhaltsame Programme vor teils ungewöhnlichen Kulissen, die für Zuschauer*innen sonst nicht zugänglich sind, im Rahmen des lebendigen Adventskalenders. Auf Grund der aktuellen Situation wird der Adventskalender dieses Jahr digital stattfinden.

Die Türchen werden jeden Tag um 17.00 Uhr auf Instagram (@junges_theater_heidelberg oder @theater_und_orchester_hd), Facebook (@TheaterHeidelberg) und auf der Homepage des Theaters geöffnet. Hinter den 24 Türchen verstecken sich Musik, Gesang, Tanz, Lesungen und viele weitere kleine und große Überraschungen. Geplant und organisiert hat den Kalender wie jedes Jahr ein Team aus Freiwilligen, die zurzeit ein FSJKultur (Freiwilliges Sozialen Jahr in der Kultur) am Theater und Orchester Heidelberg absolvieren.

Wie in jedem Jahr werden auch dieses Jahr Spenden für den Kinderschutzbund gesammelt. Der Link zum Spenden und alle weiteren Informationen finden sich beim jeweilig geöffneten Türchen oder unter dksb-hd.de/spenden.

