Besnheim – Eine Wagenladung voller Weihnachtsleckereien! Heilig-Geist-Hospital-Mitarbeiter freuen sich über Spende der PTA Unternehmensberatung

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heilig-Geist Hospital Bensheim) – Ob Lebkuchen oder Zimtsterne, Spekulatius, Schokolade oder Christstollen – Am heutigen Mittwoch war kaum ein Mitarbeiter im Heilig-Geist Hospital zu finden, der nicht seine Lieblings-Weihnachtsleckerei in den gespendeten Kisten der PTA Unternehmensberatung fand. Gleich eine ganze Wagenladung der Süßigkeiten, hatte Geschäftsführer Dr. Tim Walleyo am Morgen höchstpersönlich ins Heilig-Geist Hospital gebracht. „In der angespannten Corona-Situation und inmitten der zweiten Welle wollen wir den vielen Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern Danke sagen“, so Dr. Tim Walleyo. „Unser gesamtes Team freut sich, wenn wir in dieser schwierigen Zeit mit unseren Süßigkeiten zumindest einen kleinen Lichtblick verschaffen und die Aufmerksamkeit erzeugen, die das Klinikpersonal zweifelsohne Tag für Tag verdient.“ Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am HGH eine willkommene Nervennahrung für den durch die Corona-Pandemie geprägten Alltag.

Auch Klinikleiterin Milena Kolb weiß die Spende zu schätzen:

„Die aktuelle COVID-19-Situation führt für alle unsere Mitarbeiter zu einem erheblichen Mehraufwand. Sowohl unsere Ärzte und Pflegekräfte als auch die übrigen Berufsgruppen wie Technik, Putzdienst oder Verwaltung leisten derzeit eine wirklich tolle Arbeit mit hoher Intensität. Eine solche Spendenaktion ist da ein toller Motivationsschub für unsere Mitarbeiter. Diese Unterstützung bedeutet uns sehr viel, da es oftmals gerade diese Gesten und die damit verbundene Wertschätzung sind, die unseren Mitarbeitern die nötige Kraft, Freude und Positivität für den Corona-Alltag geben.“

Über die Unternehmensberatung PTA GmbH

Die PTA Unternehmensberatung entwickelt seit 1969 maßgeschneiderte und kundenorientierte IT-Lösungen. Mit ihrer Ausrichtung auf Organisations- und IT-Projekte begleitet sie ihre Kunden pragmatisch und erfolgreich in die Digitalisierung. PTA ist nach DIN EN ISO 9001 sowie nach ISO13485 zertifiziert. Die PTA Unternehmensberatung verfügt über 12 Standorte in Deutschland und der Schweiz. Die PTA-Gruppe mit Firmenzentrale in Mannheim beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter und betreut vornehmlich Kunden aus der Life Science-Branche, Fertigungsindustrie, Retail & Logistics, im Energiesektor sowie in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. https://www.pta.de/

Über das Heilig-Geist Hospital Bensheim

Das Heilig-Geist Hospital Bensheim blickt auf eine lange und traditionsreiche Historie an der Bergstraße zurück. Als kirchliche Stiftung des bürgerlichen Rechts gehörte das Hospital zuletzt zur „Südhessischen Klinikverbund GmbH“. Im Juli 2016 erfolgte die Übernahme durch die Artemed Klinikgruppe. Heute handelt es sich bei dem ehemaligen Pilgerhospiz um ein modernes 150-Betten-Haus. Das Heilig-Geist Hospital bietet neben der hochqualitativen Grund- und Regelversorgung, Not- und Dringlichkeitsversorgung, Gynäkologie und Geburtshilfe und Urologie auch eine klare fachliche Differenzierung und Schwerpunktbildung in interdisziplinären Zentren.

www.hgh-bensheim.de