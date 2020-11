Walldürn – Kind bei Unfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeug kam es am Mittwochmorgen, gegen 07:30 Uhr, im Theodor Heuss Ring in Walldürn. Ein elfjähriger Junge wollte im Bereich der Hornbacher Straße an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren, als ein bereits wartender Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto plötzlich losfuhr und gegen den Fußgänger stieß. Beide Unfallbeteiligten setzen zunächst ihren Weg fort. Erst später stellte sich heraus, dass der Elfjährige bei dem Aufprall leicht verletzt worden war. Der Unfall wurde nachträglich beim Polizeirevier in Buchen angezeigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Pkw geben können. Anrufe gehen an das Buchener Polizeirevier, Telefon 06281/9040.

ANITA HAUCK