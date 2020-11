Sandhausen – Michael Schiele ist neuer Trainer beim SV Sandhausen

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Michael Schiele als Nachfolger von Trainer Uwe Koschinat verpflichtet. Der 42-Jährige ehemalige Fußballspieler hat bereits heute Nachmittag das Training geleitet und wird am Freitag offiziell vorgestellt, dies teilte der Club mit. Schiele, der am 3. März 1978 in Heidenheim an der Brenz geboren wurde, hatte in Sandhausen bereits in der Saison von 2002 bis 2003 gespielt. Michael Schiele war zuletzt ab Oktober 2017 Cheftrainer bei den Würzburger Kickers und stieg in der Saison 2019/20 im Sommer mit den Würzburgern von der dritten Liga in die zweite Fußball-Bundesliga auf. Doch nach den ersten drei Bundesliga-Niederlagen und dem letzten Tabellenplatz wurde der Schwabe gleich entlassen. Das nächste Spiel bestreitet der SVS am Samstag, den 28. November um 13 Uhr, zu Hause im BWT-Stadion am Hardtwald gegen Erzgebirge Aue. Der SV Sandhausen liegt nach dem 8. Spieltag mit acht Zählern und 8:12 Toren auf dem 15. Tabellenrang. Weitere Informationen über den Verein gibt es unter www.svs1916.de.

