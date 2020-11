Neustadt/Weinstraße – Taschendiebstahl – 94Jähriger bestohlen

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Nachmittag des 25.11.2020, gegen 17:20 Uhr, war der 94jährige Geschädigte gerade dabei seinen Rollator die Treppenstufen an seinem Hauseingang in der Volksbadstraße in Neustadt hochzuheben, als ihm ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendete. Es ist davon auszugehen, dass der Täter die Situation bewusst ausgenutzt hat, um sich an dem Geldbeutel seines Opfers, in dem sich eine kleine Menge Bargeld sowie eine EC-Karte und der Personalausweis befanden, zu bereichern. Im unmittelbaren Anschluss an die Tat hat der Geschädigte geistesgegenwärtig die Sperrung seines Bankkontos veranlasst. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

ANITA HAUCK