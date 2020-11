Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mannheim meldet Anstieg um 117 weitere Corona Infizierte und vier weitere Todesfälle 267. Aktuelle Meldung zu Corona 26.11.2020

1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 4671/ Vier weitere Todesfälle in Mannheim

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 26.11.2020, 16 Uhr, 117 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 4671.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann und eine über 80 Jahre alte Frau sowie ein über 70 Jahre alter Mann und eine über 60 Jahre alte Frau sind in Mannheimer Krankenhäusern verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 52 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu den positiv getesteten Fällen auf, sobald der Laborbefund im Gesundheitsamt vorliegt. Im ersten Schritt ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Diese werden nach Entscheidung und fachlicher Einschätzung durch das Gesundheitsamt auf das Virus getestet.

Die Mehrzahl der positiven Fälle stammt von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden. Dabei sind in den letzten Tagen zunehmend auch Cluster (Anhäufung von Fällen in bestimmten Gruppen z.B. Betrieb, Familien und Heime, etc.) zu beobachten.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang sind in Mannheim 3020 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1599 akute Fälle.

Sobald das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg die Inzidenz für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht, ist sie unter www.mannheim.de/inzidenzzahl einzusehen.

2. Das Nationaltheater Mannheim stellt den Spielbetrieb bis zum 1. Januar 2021 ein

In der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschef*innen der Bundesländer vom 25. November 2020 wurde beschlossen, u. a. Kulturinstitutionen aufgrund der viel zu hohen Corona-Infektionszahlen weiterhin geschlossen zu halten.

Das Nationaltheater Mannheim stellt deshalb seinen Spielbetrieb, nunmehr verlängert bis zum 1. Januar 2021, vorübergehend ein.

Der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel sagt: “Auch wenn man die aus Pandemie-Gesichtspunkten als problematisch anzusehende Fixierung auf das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel kritisieren kann, ist es unstreitig, dass es bislang nicht gelungen ist, die erheblich angestiegenen Corona-Infektionszahlen relevant einzudämmen und damit auch schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu verhindern. Vor diesem Hintergrund habe ich grundsätzlich Verständnis dafür, dass die am 28. Oktober 2020 getroffenen Maßnahmen noch nicht aufgehoben werden können.

Natürlich schmerzt es, dass wir durch die nunmehr verlängerte Einstellung des Spielbetriebs auch und gerade als Ort des Austausches, der für die Gesellschaft in dieser enorm schwierigen Zeit eine elementare Bedeutung hat, nicht zur Verfügung stehen können. Auch aufgrund unseres hervorragenden Sicherheits- und Hygienekonzeptes freuen wir uns umso mehr darauf, unser Publikum danach wieder willkommen zu heißen.”

Bereits erworbene Tickets für die abgesagten Veranstaltungen werden vom Nationaltheater automatisch storniert und gegen Wert-Gutscheine getauscht, die in den kommenden Tagen postalisch oder via E-Mail an die entsprechenden Kund*innen versandt werden. Das Nationaltheater Mannheim bittet um etwas Geduld, da die Rückabwicklung einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Geänderte Öffnungszeiten der Theaterkasse bis zum 1. Januar 2021:

Theaterkasse (0621 1680 150)

Öffnungszeiten Theaterkasse: Mo – Fr 11.00 – 15.00 Uhr

Telefonzeiten Kartentelefon: Mo – Fr 11.00 – 15.00 Uhr

E-Mail: nationaltheater.kasse@mannheim.de

Abobüro (0621 1680 160)

Öffnungszeiten Abo-Büro: Mo – Fr 11.00 – 15.00 Uhr

Telefonzeiten Abo-Büro: Mo – Fr 11.00 – 15.00 Uhr

E-Mail: abobuero@mannheim.de

Theaterkasse des Jungen Nationaltheaters (0621 1680 302)

Telefonzeiten Junges Nationaltheater: Mo, Mi – Fr 09.00 – 12.00 Uhr & 14.00 – 17.00 Uhr

Di 14.00 – 17.00 Uhr

E-Mail: jungesnationaltheater@mannheim.de