Ludwigshafen – Verkehrsfreigabe Berliner Straße voraussichtlich Mitte Dezember,

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Um die Berliner Straße für den Straßenbahn- und PKW-Verkehr in Höhe der abgerissenen Pilzhochstraße zeitnah wieder freigeben zu können, arbeiten die Stadt Ludwigshafen und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) seit Anfang November auf Hochtouren. Da mit dem Abriss der Pilzkonstruktionen auch die Aufhängungen der Straßenbahn-Oberleitungen abgebrochen wurden, muss hier für Ersatz gesorgt werden. Die Fundamente der neuen Oberleitungsmasten wurden bereits betoniert, nun gilt es die Masten zu setzen, die Fahrleitungen einzuziehen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Arbeiten sollen in den Nächten vom 1. auf den 2. Dezember, dem 2. auf den 3. Dezember sowie vom 7. auf den 8. und schließlich 9. Dezember erfolgen. Bei den bevorstehenden Nachtarbeiten montiert die rnv die fehlenden Fahrdrähte, während die Stadt die Straße auf Schäden untersucht, diese behebt und die Fahrbahn neu markiert. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt zeigte sich vom Fortschritt der Baustelle zufrieden: “Mit der Rückkehr zur Normalität auch in der Berliner Straße befindet sich der Abriss der Pilzhochstraße in seinen letzten Zügen. Die Arbeiten verlaufen alle nach Plan und wir sind zuversichtlich, dass wir die Berliner Straße gegen Freitagabend, 11. Dezember, für alle Verkehrsteilnehmer*innen wieder freigeben können und die Trennung der Innenstadt damit ein Ende nimmt.” Für Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen ist der Durchgang Berliner Straße bereits seit Anfang November wieder freigegeben. Diese Freigabe bleibt auch während der Arbeiten bestehen.

Nach Inbetriebnahme der Gleise nutzt die rnv die Strecke vorerst betriebsintern als Verbindung zum Betriebshof in Rheingönheim und als Ausweichroute bei Störungen im Straßenbahnnetz durch Falschparker oder Unfälle.

Quelle Stadt Ludwigshafen

ANITA HAUCK