Ludwigshafen – In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 8 Uhr und 14 Uhr am 25.11.2020 Zutritt zu einer Wohnung in der Dammstraße. Aus ungeklärten Umständen verließen die Täter die Wohnung ohne diese zu durchwühlen oder etwas zu entwenden. Ein Zeuge teilte während der Sachverhaltsaufnahme mit, dass er drei Männer in Bauarbeiterkleidung gesehen habe, wie sie gegen 13:30 Uhr, an der Tür hantierten. Auf Nachfragte teilten diese mit, dass sie Arbeiten in der Wohnung zu verrichten hätten. Wer hat zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den drei Männern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

