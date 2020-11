Ludwigshafen – In Wohnmobil eingebrochen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25.11.2020, zwischen 05:30 Uhr und 18:40 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Wohnmobil und entwendeten hieraus diverse Gegenstände. Außerdem wurde ein E-Bike, das an Fahrradträger des Fahrzeugs gesichert war, gestohlen. Das Wohnmobil war auf einem Parkhausgelände im Hemshof (Unters Rheinufer am Tor 7) abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

ANITA HAUCK