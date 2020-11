Ludwigshafen – Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25.11.2020, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, wurde einer 83-Jährigen beim Einkauf in einem Lebensmittelladen in der Ludwigstraße ihr Geldbeutel gestohlen. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt in einer Umhängetasche, die am Einkaufswagen hing. INSERATANITA HAUCK Immer wieder nutzen Taschendiebe in Geschäften unbeobachtete Momente um Wertgegenstände zu ergaunern. Wir raten deswegen: – Tragen ... Mehr lesen »