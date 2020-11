Germersheim – Achtung Tierhalter: Algen-Massenentwicklung am Sondernheimer Baggersee

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Michael Schiele als Nachfolger von Trainer Uwe Koschinat verpflichtet. Der 42-Jährige ehemalige Fußballspieler hat bereits heute Nachmittag das Training geleitet und wird am Freitag offiziell vorgestellt, dies teilte der Club mit. Schiele, der am 3. März 1978 in Heidenheim an der Brenz geboren wurde, hatte in Sandhausen bereits ... Mehr lesen »