Edenkoben – Über den Kreisel gerauscht

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar Frank Gotthardt fordert seitens des Wirtschaftsrates Hilfen zur Selbsthilfe Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. in Rheinland-Pfalz, so der Landesvorsitzende Frank Gotthardt, sieht den Einzelhandel in unseren Innenstädten massiv gefährdet. Der Wirtschaftsrat in Deutschland hat deshalb ein 8-Punkte-Papier zur Stärkung des Handels in schwerer Corona-Zeit entwickelt. Nachdem Shutdown