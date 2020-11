Mannheim – Stimmungsvolle Aktionen lassen die Mannheimer City zur Weihnachtszeit erstrahlen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

ANITA HAUCK

Attraktiver Einkaufsstandort mit hoher Aufenthaltsqualität

Auch wenn die Mannheimer Weihnachtsmärkte in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden können, soll die Innenstadt in der Weihnachtszeit festlich erstrahlen und die Menschen zuversichtlich stimmen.

Traditionelle Kaufhäuser, Filialisten sowie zahlreiche individuelle, inhabergeführte Fachgeschäfte machen die Mannheimer City nicht nur in der Weihnachtszeit zu einem beliebten Einkaufsstandort mit Strahlkraft weit in die Region hinein. Aktuell belegt die Quadratestadt Platz 10 im COMFORT-City Ranking und Platz 12 im Ranking der City-Einzugsgebiete. Im vergangenen Jahr ist Mannheim sogar als Benchmark in Sachen Vielfalt und Angebot bei der regelmäßigen Passantenbefragung „Vitale Innenstädte“ erklärt worden.

Anstelle des Online-Shoppings zu Hause lädt die Mannheimer Innenstadt, insbesondere in der Adventszeit, zu einem stimmungsvollen Erlebnis auf den Planken und der gesamten City ein. Durch die attraktive Neugestaltung der Planken und verantwortungsvolle Händlerinnen und Händler, die allesamt die geforderten Hygienekonzepte umsetzen, verspricht der weihnachtliche Bummel zu einem schönen und sicheren Erlebnis zu werden. In den vergangenen Monaten gab es trotz der Corona-Pandemie mehrere Neueröffnungen im Einzelhandel. So hat unter anderem Butlers rechtzeitig für die Adventszeit sein neues Geschäft bei AppelrathCüpper in P5 bezogen.

Neue Weihnachtsbeleuchtung – nun auch in den Seitenstraßen

Die Werbegemeinschaft Mannheim City e.V. als Verantwortliche für die Weihnachtsbeleuchtung schmückt die City mit Tausenden kleinen Lichtern und erhält dafür von dem Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim einen maßgeblichen jährlichen Zuschuss. Um die Weihnachtsbeleuchtung nach der Neugestaltung der Planken weiter zu entwickeln, hat die Wirtschaftsförderung vorausschauend Mittel für einen Investitionskostenzuschuss zur Anschaffung neuer Motive bereitgestellt. Die City-Werbegemeinschaft will damit besondere Akzente in den Stichstraßen der Planken setzen und hat in diesem Jahr eine neue Illumination ausgewählt. Diese wird an 20 neuen Beleuchtungsmasten in den Seitenstraßen zwischen den Quadraten O7 P7 bis zu O2 P2 installiert, da gerade dort viele inhabergeführte Geschäfte angesiedelt sind.

Am Freitag, den 27. November um 17 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet, die neue Beleuchtung in den Seitenstraßen startet Anfang kommender Woche.

Um die Quadrate zum Weihnachtsgeschäft in vollem Glanz erstrahlen zu lassen, übernimmt die Wirtschaftsförderung zusätzlich die Kosten für den Lichtervorhang in der Breiten Straße sowie anteilig die Montagekosten für den Lichtervorhang in den Planken. In diesem Jahr konnte letzterer dank eines Zuschusses der Klimaschutzagentur der Stadt Mannheim auf nachhaltige LED-Lampen umgestellt werden.

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV unterstützt auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und stellt dafür kostenfrei seinen Futura Ökostrom zur Verfügung. Er wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen. Mit dem Ökostrom von MVV können zwischen Wasserturm und Breiter Straße 700 Lichterketten mit einer Gesamtlänge von rund sieben Kilometern und rund 17.000 energiesparenden LED-Leuchten klimafreundlich erstrahlen. Der stimmungsvolle Lichterglanz in der Mannheimer Innenstadt einschließlich der Planken-Seitenstraßen leuchtet bis zum 6. Januar 2021 montags bis donnerstags von 15.30 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 15.30 bis 23 Uhr sowie sonn- und feiertags von 15.30 bis 21.30 Uhr.

Auf den Kapuzinerplanken wird der einzigartige Sternenhimmel erneut durch eine außergewöhnliche Lichtinstallation an den Bäumen als weihnachtlicher Beitrag der Event & Promotion Mannheim GmbH realisiert. Die gehängten Sterne sind Original Herrnhuter Sterne, welche seit über 150 Jahren in Handarbeit hergestellt werden und als Ursprung aller Weihnachtssterne gelten.

Schaufensterwettbewerb mit Publikumspreis

In diesem Jahr wird in den Mannheimer Quadraten erstmals der Schaufensterwettbewerb „Weihnachtszauber in Mannheim“ durchgeführt. 22 Geschäfte rund um die Planken haben sich angemeldet und werden ihre Schaufenster mit viel Liebe und Kreativität dekorieren. Beteiligte Branchen sind Modegeschäfte, Spielzeugwarenhändler, Haushalts-, Deko- und Einrichtungsspezialisten, Geschäfte der Unterhaltungselektronik sowie Feinkost- und Blumenläden. Erkennungszeichen aller teilnehmenden Geschäfte ist der rote Würfel mit dem Logo „Weihnachtszauber in Mannheim“, der von den Schülerinnen und Schülern des zweiten Lehrjahres der Fachrichtung „Gestalter für visuelles Marketing“ an der Heinrich-Lanz-Schule entworfen und hergestellt wurde.

Eine Fachjury aus Vertretern von Handel, City-Werbegemeinschaft, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, der Heinrich-Lanz-Schule und dem Mannheimer Morgen wird die Schaufenster bis zum 10. Dezember begutachten und die Gewinner ermitteln. Diese erhalten Preise in den folgenden Kategorien: 1. Preis 2.000 Euro, 2. Preis 1.000 Euro, 3. Preis und Preis des Publikums je 500 Euro. Die Geldpreise im Gesamtwert von 4.000 Euro wurden von der Wirtschaftsförderung gestiftet.

Neben den Preisen der Fachjury ist auch ein Publikumspreis ausgeschrieben. Kundinnen und Kunden sind eingeladen, sich aktiv an dem Schaufensterwettbewerb zu beteiligen und ihr „Lieblingsschaufenster“ auszuwählen. Abstimmungsbögen sind in allen teilnehmenden Geschäften erhältlich. Wer sein Lieblingsschaufenster ausgewählt hat, kann auch gewinnen: Die Abstimmungsbögen wandern in eine Lostrommel – den Gewinnern winken Einkaufsgutscheine, Gastronomiegutscheine sowie verschiedene Sachpreise.

Der Wettbewerb wurde in bewährter Kooperation gemeinsam mit der City-Werbegemeinschaft und dem Stadtmarketing von der Mannheimer Wirtschaftsförderung entwickelt und veranstaltet mit dem Ziel, das Sortiment und die Vielfalt des Einkaufsstandortes noch emotionaler und interessanter zu präsentieren und besonders in den Abendstunden die Gäste der Innenstadt mit liebevoll gestalteten Schaufenstern und tollen Lichteffekten zu locken.

Quelle Stadt Mannheim

Bild Stadtmarketing Mannheim /Moritz Schleiffelder