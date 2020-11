Worms – Fußgänger bei Kollision mit PKW schwer verletzt

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

INSERAT



ANITA HAUCK

Gestern, um 18 Uhr wird ein 79-jähriger Wormser in der Kyffhäuserstraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Ein 28-Jähriger aus dem Kreis Bergstraße befährt mit seinem Hyundai i30 die Kyffhäuserstraße aus Richtung Allmendgasse in Richtung Rheinbrücke. Als der Rentner von links die Fahrbahn in Richtung der Hauptfeuerwache überqueren will, erkennt ihn der Autofahrer auf der Fahrbahn zu spät. Er bremst ab und versucht auszuweichen, kann einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der PKW trifft den Fußgänger mit der rechten Fahrzeugfront am Bein. Nach weiterer Kollision mit dem rechten Außenspiegel und der A-Säule bleibt der Mann schwer verletzt liegen. Nach unmittelbarer Erstversorgung durch Mitarbeitende der Feuerwehr, wird der Wormser mit Beinbruch und Kopfplatzwunde per Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Am PKW entstand geringer Sachschaden.