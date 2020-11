Worms – „Der Reichstag im April 1521“ – Neuerscheinung des Worms Verlags über Luthers Zeit in Worms erhältlich

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Dr. Ulrich Oelschläger bietet in seinem Taschenbuch „Luther in Worms – Der Reichstag im April 1521“ einen Überblick über die frühe Reformationsgeschichte, soweit sie für Luthers Auftritt auf dem Reichstag von 1521 von Bedeutung ist. Er beginnt bei der spätmittelalterlichen Vorgeschichte der Reformation und führt vom Thesenanschlag 1517 sowie seiner Wirkung in Deutschland über Luthers Verhör durch Kardinal Cajetan in Augsburg, den Vermittlungsversuch des päpstlichen Kammerherrn Karl von Miltitz und die Leipziger Disputation mit dem Ingolstädter Theologieprofessor Johannes Eck bis zu Luthers Auftritt auf dem Reichstag in Worms. Leitend für die Darstellung ist der Fortgang des Ketzerprozesses gegen Luther. Die Neuerscheinung des Worms Verlags ist ab sofort im Buchhandel unter der ISBN 978-3-947884-37-7 sowie unter www.wormsverlag.de für 9,80 Euro erhältlich.

Dr. Ulrich Oelschläger spürt der unumkehrbaren theologischen Entwicklung des Reformators nach, die in den großen Schriften des Jahres 1520 einen ersten Höhepunkt findet. Luthers Strategie im Spannungsfeld politischer Konflikte wird ebenso sichtbar wie die Haltungen seiner Gegner, besonders die des päpstlichen Nuntius Aleander. Die Texte und Reden der Kontrahenten stellt Oelschläger in einer verständlichen neuhochdeutschen Sprache dar und fängt gleichzeitig die Atmosphäre des Reichstages ein. Auch die weitere religiöse Entwicklung im Anschluss an den Reichstag in Worms stellt er in großen Zügen dar. Dabei geht der Autor auch auf eine Teilübersetzung der Bibel aus dem Jahr 1527 sowie auf die Wormser Religionsgespräche von 1540, 1557, 2013 und 2016 ein. Den Abschluss bildet im Anhang ein Blick auf das 1868 eingeweihte Reformationsdenkmal.

Über den Autor

Dr. Ulrich Oelschläger, geboren 1946 in Oberhausen, ist als Pfarrerssohn im Ruhrgebiet und Ostwestfalen aufgewachsen. Nach seinem Studium der Germanistik, evangelischen Theologie, Philosophie und deutschen Volkskunde an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz lehrte er von 1973 bis zur Pensionierung 2011 am Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal. Ab 1993 absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium der Judaistik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Seit 2010 ist er Präses der Synode der EKHN. Außerdem ist er Lutherbeauftragter der Stadt Worms. Neben seiner Dissertationsschrift hat er zahlreiche weitere Publikationen zum Thema „Kirche im Nationalsozialismus“ und Judentum herausgebracht. Dr. Ulrich Oelschläger ist verheiratet und lebt in Worms.

Das Buch

Luther in Worms – Der Reichstag im April 1521

Autor: Dr. Ulrich Oelschläger

168 Seiten, Softcover, kartoniert, Fadenheftung

ISBN 978-3-947884-37-7

Preis: 9,80 Euro