Sandhausen – Der Zweitligist SV Sandhausen trennt sich von Trainer Uwe Koschinat

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sich von seinem 49-jährigen Cheftrainer Uwe Koschinat getrennt. Uwe Koschinat übernahm im Oktober 2018 in Sandhausen den Trainerposten und schaffte in der Saison 2018/19 erst durch ein 2:2-Unentschieden am letzten Spieltag in Regensburg den 15. Tabellenrang mit dem direkten Klassenerhalt. In der letzten Saison 2019/20 gelang Koschinat mit dem zehnten Endrang (43 Punkte) das bisher beste Resultat von Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga. In dieser Saison ist der SV Sandhausen seit fünf Bundesligaspielen sieglos, der letzte Erfolg war am 2. Oktober (3. Spieltag) beim 1:0 Heimsieg gegen den FC St. Pauli. Das letzte Bundesligaspiel hat Sandhausen auswärts bei Fortuna Düsseldorf mit 1:0 verloren. Das nächste Spiel bestreitet der SVS am Samstag, den 28. November um 13 Uhr, zu Hause im BWT-Stadion am Hardtwald gegen Erzgebirge Aue. Der SV Sandhausen liegt jetzt nach dem 8. Spieltag mit acht Zählern und 8:12 Toren nur auf dem 15. Tabellenplatz und ist punktgleich mit Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsplatz (16. Rang). Laut SVS-Präsident Jürgen Machmeier und dem sportlichen Leiter Mikayil Kabaca möchte der Verein noch in dieser Woche einen neuen Trainer präsentieren. Bis dahin sollen die Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits das Training leiten. Weitere Informationen über den Verein gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick