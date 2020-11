Mannheim – Verschiebung der Jahreshauptversammlung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(SV WALDHOF MANNHEIM 07 e.V./ Präsidium, Aufsichtsrat und Ehren- und Ältestenrat des SV Waldhof Mannheim 07 e.V.) – Die aktuelle Pandemie stellt für uns alle, Bürgerinnen und Bürger, sowie für den Verein, einebesondere Herausforderung dar. Im Mittelpunkt unserer Vereinsaktivitäten steht immer dieGesundheit unserer Mitglieder. Dies ist nicht nur Auftrag laut unserer Satzung, sondern auch unser Selbstverständnis. Aufsichtsrat und Vorstand haben vor diesem Hintergrund die Entscheidung gefasst, die diesjährige Jahreshauptversammlung zu verschieben. Nach Paragraph 14 (2) der Satzung ist die Mitgliederversammlung innerhalb von fünf Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres (30. Juni) durchzuführen. Damit müsste die Mitgliederversammlung bis 30.11.2020 durchgeführt werden. Aufsichtsrat und Präsidium hatten dies prinzipiell so auch vorgesehen. Aufgrund der Pandemie und der Vorgaben der Landesregierung zur Eindämmung dieser, können wir die Mitgliederversammlung allerdings aufgrund höherer Gewalt nicht im November 2020 durchführen. Die Mitgliederversammlung in digitaler Form durchzuführen würde eine deutlich längere Vorlaufzeit benötigen und auch nach Rücksprache mit dem Ehren- und Ältestenrat hat dieser Bedenken, dass damit möglicherweise zahlreiche unserer Mitglieder nicht die Möglichkeit hätten, an der Sitzung teilzunehmen. Wir sind daher zu dem Entschluss gekommen, die Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2019/20 auf den 22. März 2021 zu verschieben. Wir hoffen, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Pandemielage eine Präsenzveranstaltung möglich macht.

